Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:52, 29 декабря 2025Мир

Китай объяснил свои учения у Тайваня защитой государственного суверенитета

МИД КНР: Китайские учения у берегов Тайваня вызваны необходимостью самозащиты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Wang Zhao / Pool / Reuters

Китайские военно-морские учения у берегов Тайваня вызваны необходимостью самозащиты и являются ответом на внешнее вмешательство во внутренние дела Китая. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, его цитирует ТАСС.

«Это необходимые действия для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также решительный ответ на действия внешних сил, которые пытаются использовать Тайвань для сдерживания Китая», — сказал он.

По словам дипломата, действия «внешних сил» направлены против Китая и «толкают ситуацию в проливе к опасной грани войны».

29 декабря Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, выступив с «серьезным предупреждением» против любых попыток островного государства добиться независимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Белоусов поздравил военных с одним событием в зоне СВО

    Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий

    Предсказаны направления наступления армии России после взятия Гуляйполя

    Россиянам назвали эффективный способ улучшить сон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok