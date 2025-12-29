Реклама

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня

CNN: Китай начал учения вокруг Тайваня против попыток добиться независимости
Виктория Кондратьева
Кадр: Eastern Theatre Command / Reuters

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, выступив с «серьезным предупреждением» против любых попыток добиться независимости. Об этом сообщает CNN.

«Китайские военные объявили о мобилизации армейских, военно-морских, военно-воздушных и ракетных подразделений вокруг Тайваня для проведения крупных военных учений, направленных на то, чтобы послать серьезное предупреждение против любых попыток добиться независимости Тайваня и внешнего вмешательства в дела острова», — говорится в материале.

Восточный военный округ Китая заявил, что учения под названием «Миссия правосудия-2025» проверят боевую готовность, а также «блокаду и контроль ключевых портов и критически важных районов». Согласно информации, опубликованной командованием, стрельбы будут проводиться в пяти морских и воздушных зонах, окружающих остров.

Как отмечает телеканал, правительство Тайваня осудило учения, обвинив Китай в «военном запугивании».

Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что продажа оружия Тайваню Вашингтоном приближают конфликт в регионе. По его словам, такие действия не смогут предотвратить неизбежного провала «независимости Тайваня».

