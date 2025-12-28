Реклама

В Китае заявили о попытках США приблизить конфликт из-за Тайваня

Посольство КНР в США: Продажи оружия Тайваню приближают конфликт в регионе
Алевтина Запольская
Фото: Ann Wang / Reuters

Продажи оружия Тайваню администрацией президента США Дональда Трампа приближают конфликт в регионе. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Такие действия не смогут предотвратить неизбежного провала "независимости Тайваня"», — высказался дипломат.

Лю Пэнъюй прокомментировал данные Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности при Министерстве войны США об общей стоимости поставленного Тайваню оружия в 11 миллиардов долларов. По мнению дипломата, поддержка Вашингтоном Тайваня путем его вооружения обернется обратным эффектом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл реакцию России на возможный конфликт из-за Тайваня. Глава российского МИД напомнил, что, согласно договору от 2001 года, одним из главных принципов двусторонних отношений является взаимная поддержка в вопросах территориальной целостности.

