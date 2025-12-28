Реклама

09:18, 28 декабря 2025

Лавров раскрыл реакцию России на возможный конфликт из-за Тайваня

Лавров: Россия поддержит Китай в случае обострения в Тайваньском проливе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия поддержит Китай в случае вооруженного конфликта в Тайваньском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Что касается возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе, то порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года», — подчеркнул дипломат.

Лавров напомнил, что согласно договору от 2001 года одним из главных принципов двусторонних отношений является взаимная поддержка в вопросах территориальной целостности. Глава МИД России напомнил, что Москва считает вопрос Тайваня внутренним делом Китая и неоднократно озвучивала позицию на высшем уровне.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь пригрозил США из-за Тайваня. По его словам, одобрение американскими властями продажи крупной партии вооружений Тайваню серьезно подрывает суверенитет и безопасность страны.

