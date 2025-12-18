Китай пригрозил США из-за Тайваня

МИД КНР: США подрывают суверенитет Китая, одобряя поставки оружия Тайваню

Одобрение американскими властями продажи крупной партии вооружений Тайваню серьезно подрывает суверенитет и безопасность Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«США открыто объявили об одобрении продажи Тайваню крупной партии передовых вооружений, однако это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американских коммюнике. Это решение также серьезно подрывает суверенитет, безопасность и территориальную целостность КНР», — подчеркнул дипломат.

Го Цзякунь пригрозил, что Китай примет «решительные и действенные меры» для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны.

Ранее США одобрили продажу вооружений Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов. Как отмечает агентство Bloomberg, такой шаг Вашингтона рискует обострить «и без того хрупкие отношения» с Пекином.