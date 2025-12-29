Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:13, 29 декабря 2025Забота о себе

Мальчик начал подволакивать ногу в новогодние праздники и оказался смертельно болен

Mirror: Внезапная хромота у 8-летнего британца оказалась симптомом рака мозга
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Golfcuk / Getty Images

Британка Аня Хью рассказала о том, как ее на тот момент 8-летний сын Джейми начал подволакивать ногу на Рождество и оказался смертельно болен. Эту историю опубликовало издание Mirror.

По словам Хью, впервые сын пожаловался на головную боль в октябре 2023 года, после у него началась рвота. Врачи списали симптомы на обезвоживание, вызванное желудочной инфекцией. Вскоре его головные боли стали постоянными, и в течение двух месяцев мать в ожидании направления к неврологу давала сыну обезболивающее. Когда в новогодние праздники Джейми проснулся с головной болью, Аня предложила ему утреннюю прогулку, полагая, что свежий воздух поможет.

Материалы по теме:
«Если капельница кончится — Костя умрет» Этого малыша спасет только внутривенное питание. Нужна наша помощь
«Если капельница кончится — Костя умрет»Этого малыша спасет только внутривенное питание. Нужна наша помощь
4 августа 2021
«Мама, у меня кипит кровь!» Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело, и ей нужна ваша помощь
«Мама, у меня кипит кровь!» Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело, и ей нужна ваша помощь
20 июля 2021

«Головная боль не проходила, и он начал жаловаться на то, что у него болит челюсть возле уха, чего раньше никогда не случалось. Когда мы пошли обратно, он внезапно начал хромать. Я посоветовала ему перестать валять дурака и ходить как следует, но он ответил, что не обманывает», — вспоминает Хью. После обследования юного британца срочно госпитализировали и за две операции удалили быстрорастущий рак головного мозга. Размер опухоли составлял шесть на пять сантиметров.

Джейми прошел последний курс химиотерапии 29 сентября 2024 года, и в ноябре того же года было официально объявлено, что он здоров.

Ранее сообщалось о молодом человеке, смертельную болезнь у которого сначала приняли за простое воспаление лимфоузлов из-за свинки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

    Боец UFC рассказал об отказе от 673 миллионов рублей за партнерство с букмекерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok