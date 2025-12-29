Мальчик начал подволакивать ногу в новогодние праздники и оказался смертельно болен

Mirror: Внезапная хромота у 8-летнего британца оказалась симптомом рака мозга

Британка Аня Хью рассказала о том, как ее на тот момент 8-летний сын Джейми начал подволакивать ногу на Рождество и оказался смертельно болен. Эту историю опубликовало издание Mirror.

По словам Хью, впервые сын пожаловался на головную боль в октябре 2023 года, после у него началась рвота. Врачи списали симптомы на обезвоживание, вызванное желудочной инфекцией. Вскоре его головные боли стали постоянными, и в течение двух месяцев мать в ожидании направления к неврологу давала сыну обезболивающее. Когда в новогодние праздники Джейми проснулся с головной болью, Аня предложила ему утреннюю прогулку, полагая, что свежий воздух поможет.

«Головная боль не проходила, и он начал жаловаться на то, что у него болит челюсть возле уха, чего раньше никогда не случалось. Когда мы пошли обратно, он внезапно начал хромать. Я посоветовала ему перестать валять дурака и ходить как следует, но он ответил, что не обманывает», — вспоминает Хью. После обследования юного британца срочно госпитализировали и за две операции удалили быстрорастущий рак головного мозга. Размер опухоли составлял шесть на пять сантиметров.

Джейми прошел последний курс химиотерапии 29 сентября 2024 года, и в ноябре того же года было официально объявлено, что он здоров.

Ранее сообщалось о молодом человеке, смертельную болезнь у которого сначала приняли за простое воспаление лимфоузлов из-за свинки.