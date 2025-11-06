Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:32, 6 ноября 2025Забота о себе

Молодой человек принимал антибиотики от боли в шее и оказался смертельно болен

People: Врачи списали боль в шее у британца на свинку и назначили антибиотики
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Рак четвертой стадии у молодого, здорового и занимавшегося спортом Кайла Кеннеди врачи сначала приняли за простое воспаление лимфоузлов из-за свинки. Его историю опубликовало издание People.

В конце августа 2025 года 23-летний британец начал жаловаться на боль и припухлость в области шеи и ночную потливость. Врач порекомендовал ему принимать противовоспалительное или обезболивающее. Однако через несколько дней молодой человек проснулся с распухшим и покрасневшим лицом. На этот раз медики списали его симптомы на свинку или закупорку желез, поэтому назначили ему антибиотики и отправили домой.

Когда же состояние молодого человека не улучшилось, ему сделали компьютерную томографию и нашли в груди большую опухоль, распространившуюся на кишечник и миндалины. Две недели спустя у него была диагностирована диффузная крупноклеточная лимфома четвертой стадии — агрессивная форма рака. Сейчас молодой человек проходит шестимесячный курс химиотерапии.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Ранее сообщалось, что американец Рон за семь лет вырастил на лице двухкилограммовую опухоль, угрожающую его жизни. Он обратился на телевидение, потому что не нашел врачей, которые рискнули бы провести ему сложную реконструкцию лица и дать гарантии хорошего внешнего вида после лечения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские школьники подсели на «наркотический» орех из Азии. Он вызывает рак ротовой полости

    Раскрыт злейший враг старения

    Сестра не вернувшегося с СВО маньяка дала клятву на могиле брата

    Пашинян порассуждал о национализации принадлежащей российскому бизнесмену компании

    Звезда «Властелина колец» объявил о возвращении к культовой роли

    Москвичи хотели отравить тараканов и устроили взрыв в квартире

    Звезда «Деффчонок» заявила о беременности четвертым ребенком

    Армия России отбила контратаки ВСУ под Красноармейском

    В России объяснили отсутствие простого решения кризиса на Украине

    В российском регионе ВСУ ударили по частному дому с находящейся там женщиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости