Молодой человек принимал антибиотики от боли в шее и оказался смертельно болен

People: Врачи списали боль в шее у британца на свинку и назначили антибиотики

Рак четвертой стадии у молодого, здорового и занимавшегося спортом Кайла Кеннеди врачи сначала приняли за простое воспаление лимфоузлов из-за свинки. Его историю опубликовало издание People.

В конце августа 2025 года 23-летний британец начал жаловаться на боль и припухлость в области шеи и ночную потливость. Врач порекомендовал ему принимать противовоспалительное или обезболивающее. Однако через несколько дней молодой человек проснулся с распухшим и покрасневшим лицом. На этот раз медики списали его симптомы на свинку или закупорку желез, поэтому назначили ему антибиотики и отправили домой.

Когда же состояние молодого человека не улучшилось, ему сделали компьютерную томографию и нашли в груди большую опухоль, распространившуюся на кишечник и миндалины. Две недели спустя у него была диагностирована диффузная крупноклеточная лимфома четвертой стадии — агрессивная форма рака. Сейчас молодой человек проходит шестимесячный курс химиотерапии.

Ранее сообщалось, что американец Рон за семь лет вырастил на лице двухкилограммовую опухоль, угрожающую его жизни. Он обратился на телевидение, потому что не нашел врачей, которые рискнули бы провести ему сложную реконструкцию лица и дать гарантии хорошего внешнего вида после лечения.