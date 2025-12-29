Малышева назвала гипертоникам способ употреблять алкоголь в новогоднюю ночь

Малышева посоветовала гипертоникам в Новый год пить мало алкоголя и много воды

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, дали совет желающим выпить в новогоднюю ночь россиянам с гипертонией. В эфире программы «Жить здорово!», запись которой доступна на сайте Первого канала, специалисты назвали людям с высоким давлением способ употреблять спиртное с минимальным вредом для здоровья.

Малышева заявила, что людям с высоким давлением за новогодним столом нужно употреблять много воды и мало спиртных напитков. «Я очень советую разводить алкоголь водой. Уже давным-давно я, приходя особенно на большие банкеты и праздники, где произносят тосты, говорю официанту тихо: "Мне, пожалуйста, воды и подкрасьте ее красным вином"», — рассказала она.

Гандельман также предупредил, что сочетание препаратов от гипертонии с алкоголем приводит к снижению давления и может спровоцировать обморок.

Ранее Гандельман в программе «Жить здорово!» раскрыл опасность мигающей гирлянды. Он запретил россиянам вешать ее на елки.