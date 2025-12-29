Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:07, 29 декабря 2025Из жизни

Мать и дочь приютили бездомную собаку и спасли себе жизнь

В США собака спасла мать и дочь из горящего автодома
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sotiris Savvides / Unsplash

Жительница штата Флорида, США, Джой Робертс и ее дочь Хизер Белливо спаслись из горящего автодома благодаря собаке. Об этом сообщает WPTV.

Пожар в доме на колесах начался ночью. По словам Белливо, они с матерью не проснулись бы, если бы не их собака по кличке Уайли. Она разбудила женщин, и они выбежали на улицу. Белливо уверена, что полминуты промедления могли стоить им жизни.

Оказалось, что раньше Уайли была бездомной собакой. Мать и дочь когда-то приютили ее. Неравнодушные люди уже собрали для собаки корм, игрушки и лежанку.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025

Пожар полностью уничтожил дом Робертс и Белливо. Большинство их вещей сгорели. Целыми остались только подарки, которые Робертс подготовила для внуков на Рождество. «Я не могу объяснить это иначе — это просто еще одно чудо. Думаю, у нас был вечер чудес, ночь чудес», — заявила женщина.

Хоть Робертс и Белливо остались без дома, они не расстраиваются, поскольку остались живы. Они решили остановиться в отеле, пока не найдут новое постоянное жилье.

Ранее сообщалось, что в американском городе Кенневик пара спаслась из пожара благодаря домашней собаке по кличке Уиллоу. Мужчина и женщина выбрались из дома через окно, взяв питомца с собой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Пригожин рассказал о предложении Юрия Дудя

    Доктор Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья завет отца

    На Западе раскритиковали Зеленского после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина

    Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта

    Перечислены вызывающие более мягкое похмелье виды алкоголя

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok