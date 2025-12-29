Реклама

12:19, 29 декабря 2025Россия

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Россию оперативно-тактическими ракетами

Минобороны: ВСУ выпустили по РФ оперативно-тактические ракеты «Гром», их сбили
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Россию оперативно-тактическими ракетами. Об этом говорится в сводке военного ведомства о ходе специальной военной операции.

Речь идет об оперативно-тактических ракетах «Гром», уточнили в министерстве.

Кроме того, за сутки российскими средствами противовоздушной обороны было сбито 140 беспилотников.

В последнее время ВСУ стали предпринимать новые попытки ударить по России оружием дальнего радиуса действия. Так, 19 декабря Минобороны сообщило о перехвате ракет «Нептун».

