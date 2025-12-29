Реклама

08:33, 29 декабря 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в начале 2026 года

Синоптик Вильфанд: В начале 2026 года в Москве будет холоднее нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В начале 2026 года температура воздуха в Москве будет холоднее климатической нормы. О погоде в первые дни января рассказал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В пятницу, 2 января, ночь холодная, минус 13-18, днем температура чуть-чуть повыше, минус 5-10, это на 5-6 градусов ниже нормы, холодная погода», — спрогнозировал синоптик.

Вильфанд отметил, что 3 января в Москве случится небольшое потепление. Ночью столбики термометров покажут минус 5-10 градусов, а днем — минус 1-5 градусов. При этом атмосферное давление с 29 декабря и почти всю первую неделю января будет держаться на очень низком уровне — 727-732 миллиметра ртутного столба. Это на 18-22 миллиметра ниже нормы, подчеркнул метеоролог.

Новогодняя ночь в столице тоже будет аномально холодной. По прогнозам Вильфанда, столбики термометров покажут минус 14-19 градусов днем и минус 10-15 градусов ночью. Такая погода на 7-8 градусов холоднее климатической нормы, рассказал синоптик.

