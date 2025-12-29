Президент России Владимир Путин выйдет победителем из конфликта на Украине. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Gazeta.pl.
«Путин выйдет из этого победителем. Украина проиграла, вопрос только в том, насколько», — сказал он.
По его словам, Европа тоже крупно проиграла в украинском конфликте, что не вызывает сомнений. Экс-глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Европа теряет свое значение в переговорном процессе.
Чапутович отметил, что именно политика Европы привела к этому военному конфликту, и Вашингтон это видит.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия в состоянии победить союз западных стран и Украины. По его словам, Москве удастся это, если она сможет внести раскол между ними.