На Западе Путину предрекли победу в конфликте на Украине

Экс-глава МИД Польши Чапутович: Путин выйдет победителем из конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин выйдет победителем из конфликта на Украине. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Gazeta.pl.

«Путин выйдет из этого победителем. Украина проиграла, вопрос только в том, насколько», — сказал он.

По его словам, Европа тоже крупно проиграла в украинском конфликте, что не вызывает сомнений. Экс-глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Европа теряет свое значение в переговорном процессе.

Чапутович отметил, что именно политика Европы привела к этому военному конфликту, и Вашингтон это видит.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия в состоянии победить союз западных стран и Украины. По его словам, Москве удастся это, если она сможет внести раскол между ними.