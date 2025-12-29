Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:48, 29 декабря 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о мечте Евросоюза

Junge Welt: Пока Россия и США договариваются по Украине, ЕС мечтает о значимости
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Пока Россия и США договариваются об условиях окончания конфликта на Украине, Европейский союз (ЕС) пытается доказать, что в этом вопросе нельзя обойтись без него. Такое мнение выразило немецкое издание Junge Welt.

По мнению автора публикации, если Вашингтон и Москва попытаются разрешить конфликт между собой, Евросоюз может либо адаптироваться к этой тенденции и признать свою незначительность, либо попытаться сорвать сделку.

«Если последнее удастся, можно убедить себя и весь мир, что обойти ЕС невозможно — даже если он уже "ползает на животе" перед Вашингтоном», — отмечается в материале.

Европейские политики, призывая украинцев «продолжать борьбу» и делая нелепые заявления о «российской угрозе», всего лишь пытаются придать себе весомости. «Брюссель мечтает о своей значимости — за счет Украины», — говорится в статье.

Ранее глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал страны ЕС разместить свои войска на Украине под флагом объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Экс-президента Киргизии лишили всех госнаград

    Россияне стали реже платить банковскими картами

    Россиянин описал поездку на Колыму фразой «смеюсь, когда москвичи жалуются на дороги»

    Apple назвала идеальный срок замены iPhone

    На Западе назвали способ снизить вероятность нового конфликта

    Парень приехал в гости к родителям девушки и оказался наедине с собственным зловонием

    Стало известно о тайных переговорах депутатов Госдумы с американскими конгрессменами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok