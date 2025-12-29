Реклама

03:02, 29 декабря 2025МирЭксклюзив

Отношение России к сближению США и Белоруссии объяснили

Политолог Наумов: Россия позитивно относится к сближению США и Белоруссии
Виктория Кондратьева
Спецпосланник США Джон Коул и Александр Лукашенко

Спецпосланник США Джон Коул и Александр Лукашенко . Фото: President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

В России позитивно отнеслись к сближению США и Белоруссии в 2025 году. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Российские власти не сомневаются в лояльности [главы Белоруссии] Александра Лукашенко: он не собирается переходить в прозападный антироссийский лагерь, а просто получает выгоду со всех направлений», — объяснил он.

По мнению эксперта, развитие контактов с Белоруссией стало важным направлением внешней политики администрации президента США Дональда Трампа. На примере белорусско-американских отношений Соединенные Штаты хотят показать России, что сотрудничество с Вашингтоном может означать полезные сделки и обогащение.

Ранее Алексей Наумов оценил возможность достижения мира на Украине на конец 2025 года. По его мнению, за последний год было сделано очень много шагов на этом пути.

