Отношение России к сближению США и Белоруссии объяснили

Политолог Наумов: Россия позитивно относится к сближению США и Белоруссии

В России позитивно отнеслись к сближению США и Белоруссии в 2025 году. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Российские власти не сомневаются в лояльности [главы Белоруссии] Александра Лукашенко: он не собирается переходить в прозападный антироссийский лагерь, а просто получает выгоду со всех направлений», — объяснил он.

По мнению эксперта, развитие контактов с Белоруссией стало важным направлением внешней политики администрации президента США Дональда Трампа. На примере белорусско-американских отношений Соединенные Штаты хотят показать России, что сотрудничество с Вашингтоном может означать полезные сделки и обогащение.

