Марочко: ВС России показывают у Северска в ДНР лучший за неделю результат

Вооруженные силы (ВС) России показывают у Северская в Донецкой народной республике (ДНР) лучший за неделю результат. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Самым результативным участком на западных рубежах Луганской народной республики за минувшую неделю стал район Северска», — отметил он.

По словам Марочко, российские войска улучшили тактическое положение на этом участке фронта и продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.