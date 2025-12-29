Реклама

08:44, 29 декабря 2025

Назван самый результативный для российских войск участок фронта

Марочко: ВС России показывают у Северска в ДНР лучший за неделю результат
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России показывают у Северская в Донецкой народной республике (ДНР) лучший за неделю результат. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Самым результативным участком на западных рубежах Луганской народной республики за минувшую неделю стал район Северска», — отметил он.

По словам Марочко, российские войска улучшили тактическое положение на этом участке фронта и продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

