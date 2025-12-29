Названа вероятная причина подготовки Залужного к возвращению на Украину

Политолог Асафов: Залужный показывает готовность участвовать в выборах

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный показывает свою политическую субъектность и готовность участвовать в президентских выборах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Так он объяснил сообщения о возвращении политика на Украину.

«Пока все это остается на уровне медийных гипотез и вбросов. Но мы знаем, что тема выборов действительно обсуждается в разных модальностях. И в модальности референдума, и в формате отложенных президентских выборов. Также даны поручения по подготовке законодательства к проведению выборов во время военного положения. Так что, учитывая, что выборная повестка действительно есть, Залужный рассматривается как потенциальный участник», — сказал политолог.

Тем не менее, как считает Асафов, тема его возвращения пока не слишком актуальна, поскольку на данный момент речь идет только о контурах возможных президентских выборов.

«И все же Залужный уже не только через соцопросы, интервью и статьи, а потенциальными действиями показывает свою политическую субъектность и желание участвовать в выборах», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Залужный попросил президента Владимира Зеленского об отставке с поста посла Киева в Британии. Отмечается, что Зеленский предлагал экс-главкому ВСУ должности главы своего офиса и премьер-министра страны, но Залужный отклонил предложение.