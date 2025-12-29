Реклама

08:52, 29 декабря 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали о подготовке Залужного к возвращению на Украину

NV.ua: Залужный попросил Зеленского об отставке с поста посла Киева в Британии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил президента Владимира Зеленского об отставке с поста посла Киева в Британии. О подготовке экс-главкома к возвращению на родину со ссылкой на источники в офисе Зеленского сообщает портал NV.ua.

«Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале января готовится покинуть дипломатический пост в Лондоне. (...) Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке президенту Зеленскому», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский предлагал экс-главкому ВСУ должности главы своего офиса и премьер-министра страны, но Залужный отклонил предложение.

Ранее социологические опросы на Украине показали, что Залужный является главным оппонентом Зеленского на гипотетических выборах украинского президента. Согласно исследованию, в случае проведения президентских выборов в первом туре Владимира Зеленского поддержали бы 21,6 процента респондентов, а Валерия Залужного – 20,9 процента.

