Названо имя пятого в мировой истории музыканта-миллиардера

Forbes: Певица Бейонсе стала пятым в истории музыкантом-миллиардером

Состояние американской певицы Бейонсе достигло одного миллиарда долларов, таким образом артистка стала пятым в истории музыкантом-миллиардером. Об этом сообщает Forbes.

Заработать такой капитал певице помог кантри-альбом Cowboy Carter, который она выпустила в 2024 году, и он открыл перед ней новые возможности. Бейонсе не только выступила в перерыве рождественского матча Национальной футбольной лиги (НФЛ), но и провела самый прибыльный концертный тур в 2025 году.

Вместе с Бейонсе в списке миллиардеров-музыкантов: Тейлор Свифт, Рианна, Брюс Спрингстин и Джей Зи.

Ранее Бейонсе прибыла на Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе в откровенной гоночной форме и восхитила фанатов внешним видом.