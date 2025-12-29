Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:30, 29 декабря 2025Культура

Названо имя пятого в мировой истории музыканта-миллиардера

Forbes: Певица Бейонсе стала пятым в истории музыкантом-миллиардером
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Состояние американской певицы Бейонсе достигло одного миллиарда долларов, таким образом артистка стала пятым в истории музыкантом-миллиардером. Об этом сообщает Forbes.

Заработать такой капитал певице помог кантри-альбом Cowboy Carter, который она выпустила в 2024 году, и он открыл перед ней новые возможности. Бейонсе не только выступила в перерыве рождественского матча Национальной футбольной лиги (НФЛ), но и провела самый прибыльный концертный тур в 2025 году.

Вместе с Бейонсе в списке миллиардеров-музыкантов: Тейлор Свифт, Рианна, Брюс Спрингстин и Джей Зи.

Ранее Бейонсе прибыла на Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе в откровенной гоночной форме и восхитила фанатов внешним видом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал условия для прекращения боевых действий на Украине

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Перестрелка в жилом дворе российского города попала на видео

    ОАЭ осудили атаку Украины на резиденцию Путина

    Россияне смогут получать лекарства через «Почту России»

    Лавров высказался об ответных мерах на запрет ЕС выдавать россиянам мультивизы

    Лавров призвал не сводить отношения России и США к украинской проблематике

    Лавров заявил о мешающих отношениям России и США «раздражителях»

    «Продают почти просрочку». Россияне поражаются товарам в супермаркетах США. В чем их главное отличие от отечественных?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok