Названы самые яркие признаки измен

Пользователи сети назвали самые яркие признаки измен. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, некоторые пользователи отметили, что о неверности может сигнализировать то, какие подарки партнер дарит на праздники.

На Рождество она купила своему коллеге подарок получше, чем мне Rayas_Dad пользователь Reddit

Другие добавили, что партнер, который изменяет, становится более холодным и жестким.

Она стала более тихой и менее заинтересованной. Когда я спросил о работе, она ответила: «Ты же знаешь, какая у меня работа». Но в тот же вечер она начала писать своему другу-мужчине, как прошел ее рабочий день. Она защищалась и огрызалась, когда я спрашивал о чем-то, в чем, как я думал, мы могли бы найти компромисс Sad_Bodybuilder_186 пользователь Reddit

Одна пользовательница заметила, что неверные партнеры часто начинают сами говорить об изменах, а также реже бывают дома.

Никогда не возвращался домой сразу после работы, получал «звонки клиентов», которые должен был принимать в машине, припаркованной в гараже, ни с того ни с сего спрашивал меня, изменяла ли я когда-нибудь, спрашивал меня неделю спустя, что бы я сделала, если бы партнер изменил, и так далее. Он до сих пор так и не признался в измене. Сейчас он живет с той женщиной, так что у него все хорошо Cleverdecay пользовательница Reddit

