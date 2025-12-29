Реклама

19:25, 29 декабря 2025

Российский город украсили к Новому году пучеглазыми снегирями

Нижневартовск к Новому году украсили фигурами пучеглазых снегирей
Виктория Клабукова
Городская площадь в Нижневартовске

Городская площадь в Нижневартовске. Фото: Владимир Мельников / Фотобанк Лори

Жителей Нижневартовска поздравляют с наступающим Новым годом пучеглазые снегири. О вызывающем вопросы декоре города пишет агентство Ura.ru.

Снегири с беспокойным взглядом появились на одной из улиц города, Рябиновом бульваре. Фигуры поставили около арок, украшенных елочными шарами. Красные шары повесили и на снегирей — по задумке авторов арт-объекта, новогодние игрушки должны были изображать гроздья рябины. Однако в действительности шары разместили не на клюве, а на голове, из-за чего поспевшие ягоды стали больше напоминать глазные яблоки, вылезающие из орбит. «Это какие-то пучеглазые инопланетяне в абстракционизме», — комментируют новогоднее украшение местные жители.

Это не первый случай, когда в городе появляется сомнительный новогодний декор. Прежде жителей Нижневартовска испугал вид Снегурочки на главной площади — у светодиодной фигуры не оказалось лица, вместо глаз, носа и рта виднелась лишь пустота. Горожане даже сравнивали ее с героями хоррор-игры «Сайлент-Хилл». В администрации пообещали добавить лица позднее.

В Казахстане возмущение жителей города Степногорск вызвали распухшие Дед Мороз и Снегурочка. Несмотря на то, что ледяные статуи были установлены на центральной площади города, исполнение больше походило на детское творчество. Из-за бурной общественной реакции было принято решение о демонтаже.

