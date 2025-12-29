Реклама

20:31, 29 декабря 2025Забота о себе

Перечислены вызывающие более мягкое похмелье виды алкоголя

Гастроэнтеролог Альмасри: Текила высокой очистки вызывает более мягкое похмелье
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Некоторые виды алкоголя вызывают более мягкое похмелье, чем другие, рассказал врач-гастроэнтеролог Али Альмасри. Их он перечислил в беседе с изданием РИАМО.

Альмасри объяснил, что разные виды алкоголя содержат разное количество примесей, влияющих на выраженность похмелья, например, сивушных масел и танинов.

«Джин, водка, текила высокой очистки действительно содержат меньше конгенеров, чем бурбон или красное вино, поэтому вызывают менее яркое похмелье», — объяснил гастроэнтеролог.

Доктор подчеркнул, что на выраженность похмелья влияет и количество выпитого алкоголя. Например, бутылка текилы нанесет больше вреда, чем бокал вина, несмотря на то, что второй напиток содержит больше конгенеров. Альмасри также напомнил, что безопасного количества алкоголя не существует.

Ранее врач общей практики Клэр Меррифилд призвала не подавать к новогоднему столу брюссельскую капусту. По ее словам, этот полезный продукт вызывает газообразование и в сочетании с другими продуктами может вызвать боль в животе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
