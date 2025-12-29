Перечислены замедляющие опьянение закуски

Нарколог Исаев: Картофельное пюре может замедлять всасывание алкоголя

Некоторые продукты могут снижать скорость опьянения, рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. Блюда, которые замедляют всасывание алкоголя, он перечислил в беседе с «Газетой.Ru».

«Плотная еда снижает скорость опьянения. В этом смысле картофельное пюре, как и другие блюда с достаточным объемом и содержанием сложных углеводов, действительно может замедлять всасывание алкоголя», — объяснил Исаев.

Он добавил, что замедлить опьянение также помогают продукты, которые содержат жирные кислоты: рыба, авокадо, растительные масла или мясо.

«На практике оптимальная закуска — это не какой-то "чудо-продукт", а правильная, полезная и достаточно плотная еда: сочетание белков, жиров и сложных углеводов. И, конечно, обильное питье, лучше всего — чистая негазированная вода», — добавил доктор. Он также порекомендовал избегать соленых, острых, маринованных и жирных блюд, так как они могут ухудшать самочувствие.

При этом нарколог подчеркнул, что плотная и жирная еда не защищает от негативных последствий употребления алкоголя и не снижает его вред для организма. Такая еда только помогает медленнее пьянеть, уточнил Исаев.

Ранее диетолог Елена Устинова раскрыла россиянам самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе. Особенно вредным для здоровья врач считает сочетание алкоголя со слишком жирными блюдами.