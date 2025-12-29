Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:32, 29 декабря 2025Забота о себе

Перечислены замедляющие опьянение закуски

Нарколог Исаев: Картофельное пюре может замедлять всасывание алкоголя
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: L.O.N Dslr Camera / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты могут снижать скорость опьянения, рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. Блюда, которые замедляют всасывание алкоголя, он перечислил в беседе с «Газетой.Ru».

«Плотная еда снижает скорость опьянения. В этом смысле картофельное пюре, как и другие блюда с достаточным объемом и содержанием сложных углеводов, действительно может замедлять всасывание алкоголя», — объяснил Исаев.

Он добавил, что замедлить опьянение также помогают продукты, которые содержат жирные кислоты: рыба, авокадо, растительные масла или мясо.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

«На практике оптимальная закуска — это не какой-то "чудо-продукт", а правильная, полезная и достаточно плотная еда: сочетание белков, жиров и сложных углеводов. И, конечно, обильное питье, лучше всего — чистая негазированная вода», — добавил доктор. Он также порекомендовал избегать соленых, острых, маринованных и жирных блюд, так как они могут ухудшать самочувствие.

При этом нарколог подчеркнул, что плотная и жирная еда не защищает от негативных последствий употребления алкоголя и не снижает его вред для организма. Такая еда только помогает медленнее пьянеть, уточнил Исаев.

Ранее диетолог Елена Устинова раскрыла россиянам самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе. Особенно вредным для здоровья врач считает сочетание алкоголя со слишком жирными блюдами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok