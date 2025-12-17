Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:32, 17 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе

Врач Устинова: Сочетание алкоголя и жирной еды увеличивает нагрузку на печень
Наталья Обрядина

Фото: Milan Ilic Photographer / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Елена Устинова раскрыла россиянам самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

Особенно опасным для здоровья врач считает сочетание алкоголя со слишком жирными блюдами. По ее словам, такая комбинация значительно увеличивает нагрузку на печень, поджелудочную железу и желчный пузырь. «Алкоголь лучше сочетать с легкими закусками, а не с жирным мясом, копченостями и майонезными салатами», — посоветовала Устинова.

Также, по ее словам, не стоит смешивать разные виды спиртных напитков, поскольку это усиливает нагрузку на организм. А легкое охлаждение алкоголя кубиками льда поможет снизить его крепость и уменьшить общий объем выпитого.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Еще одна рекомендация врача — в праздничную ночь соблюдать умеренность и ограничиться одним-двумя основными блюдами и одним гарниром. Она объяснила: злоупотребление калорийными салатами с майонезом промышленного производства повышает риск развития острых заболеваний ЖКТ.

«Желание попробовать все сразу — обычная история для праздничного застолья. Но стоит помнить, что смесь жирного мяса, икры, жареной еды и плотных салатов может перегрузить органы пищеварения и вызвать острые реакции, включая приступ панкреатита или сильное раздражение желудка», — предупредила врач.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, какие риски для здоровья несет злоупотребление майонезом. По ее словам, в состав майонеза промышленного производства часто входят трансжиры, опасные тем, что повышают риск развития атеросклероза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Обнаружена неочевидная связь между рационом питания и развитием деменции

    Россиянка передумала ехать в автобусе стандартным способом и поплатилась

    Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

    Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

    Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok