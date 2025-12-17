Раскрыты самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе

Врач Устинова: Сочетание алкоголя и жирной еды увеличивает нагрузку на печень

Диетолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Елена Устинова раскрыла россиянам самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

Особенно опасным для здоровья врач считает сочетание алкоголя со слишком жирными блюдами. По ее словам, такая комбинация значительно увеличивает нагрузку на печень, поджелудочную железу и желчный пузырь. «Алкоголь лучше сочетать с легкими закусками, а не с жирным мясом, копченостями и майонезными салатами», — посоветовала Устинова.

Также, по ее словам, не стоит смешивать разные виды спиртных напитков, поскольку это усиливает нагрузку на организм. А легкое охлаждение алкоголя кубиками льда поможет снизить его крепость и уменьшить общий объем выпитого.

Еще одна рекомендация врача — в праздничную ночь соблюдать умеренность и ограничиться одним-двумя основными блюдами и одним гарниром. Она объяснила: злоупотребление калорийными салатами с майонезом промышленного производства повышает риск развития острых заболеваний ЖКТ.

«Желание попробовать все сразу — обычная история для праздничного застолья. Но стоит помнить, что смесь жирного мяса, икры, жареной еды и плотных салатов может перегрузить органы пищеварения и вызвать острые реакции, включая приступ панкреатита или сильное раздражение желудка», — предупредила врач.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, какие риски для здоровья несет злоупотребление майонезом. По ее словам, в состав майонеза промышленного производства часто входят трансжиры, опасные тем, что повышают риск развития атеросклероза.