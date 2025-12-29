Реклама

Экономика
08:38, 29 декабря 2025Экономика

Период охлаждения для борьбы со «схемой Долиной» захотели распространить на авто

Аксаков: Период охлаждения для борьбы с мошенниками могут распространить на авто
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Госдуме (ГД) обсуждают вариант распространения периода охлаждения для борьбы с мошеннической «схемой Долиной» на сделки с автомобилями. Об этом заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит газета «Известия».

Речь идет о сделках с участием как физических, так и юридических лиц, пояснил парламентарий. Механизм предполагает временное размещение средств на специальном депозите без участия посредников.

Аксаков пояснил, что такого рода мера позволит снизить риски оспаривания сделок. Кроме того, аналогичный механизм в перспективе можно было бы распространить на землю и другие крупные объекты, отметил депутат.

В конце ноября 2025 года стало известно, что так называемая «схема Долиной» стала распространяться на автомобили. Участники рынка сообщали, что к тому времени продавцы стали активно расторгать договоры купли-продажи транспортных средств по аналогии с резонансным делом артистки Ларисы Долиной. Пенсионеры стали оспаривать сделки, уверяя, что действовали под влиянием мошенников. Конечный покупатель при таком раскладе рискует оказаться не только без приобретенного автомобиля, но и без вложенных в его покупку денежных средств, поясняют аналитики.

