19:02, 29 декабря 2025

Путин и Трамп провели «позитивный» разговор об Украине

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели «позитивный» телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в своем аккаунте социальной сети Х.

«Президент Трамп завершил позитивный телефонный разговор с президентом Путиным по Украине», — отметила она.

При этом Левитт не указала каких-либо деталей состоявшейся беседы лидеров.

Ранее Трамп позвонил Путину перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, разговор вышел «хорошим и очень продуктивным».

Американский лидер также заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде.

