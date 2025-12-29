Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников ведомств

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют служебные обязанности на территориях, где проводятся боевые действия. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о случаях, когда сотрудники ведомств исполняли обязанности в условиях специальной военной операции (СВО) на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года. Теперь, согласно нововведениям, за ними закрепляется статус ветерана боевых действий.

Кроме того, предусмотрено отнесение к ветеранам боевых действий прокуроров и следователей, исполнявших служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.

Ранее Путин подписал закон, который наделяет добровольцев-штурмовиков, участвующих в СВО с 2022 года, статусом ветерана боевых действий.