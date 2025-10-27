Путин подписал закон о статусе ветерана еще для одной категории военных

Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет добровольцев-штурмовиков, участвующих в специальной военной операции (СВО), статусом ветерана боевых действий. Соответствующий документ, который уже вступил в силу, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, статус ветерана боевых действий получат те россияне, которые заключили контракт с Минобороны в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполняли задачи в зоне специальной военной операции в качестве штурмовиков. Изменения внесли в закон «О ветеранах».

Размер ежемесячной денежной выплаты штурмовикам-добровольцам будет устанавливаться территориальными органами Соцфонда России. Это произойдет со дня признания указанных граждан ветеранами боевых действий.

Ранее в России предложили наделить статусом ветерана СВО отражающих атаки на регионы военных. Действующее законодательство не предполагает выплат и иных социальных гарантий для служащих в системе ПВО, которые занимаются отражением атак беспилотников, ракет и авиации ВСУ на российские регионы.