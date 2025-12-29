Размещение «Орешника» в Белоруссии назвали посылом Западу

Богодель назвал размещение «Орешника» в Белоруссии посылом Западу

Размещение в Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» является посылом Западу о готовности Минска защищать свой мир имеющимися средствами. Об этом в эфире канала СТВ сообщил замначальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) белорусской Военной академии полковник Андрей Богодель.

Он выразил мнение, что сейчас «любое добро должно быть с кулаками», поскольку сегодня мир не может быть устроен иным образом.

«Здесь "Орешник", да, это не оружие, которым мы хотим напасть, например, на ту же самую Британию, Германию. Но это посыл туда, что мы (...) наш мир будем охранять таким вот образом», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство. Он указал , что военное сотрудничество с РФ обеспечивает стратегическую защиту республики.