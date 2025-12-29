Россиян предупредили о скором росте цен на ряд товаров

Аналитик РСПП Никитин: Россияне столкнутся с ростом цен в начале 2026 года

В начале 2026 года россияне столкнутся с ростом цен на ряд товаров, подорожание будет вызвано повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. Об этом граждан предупредил аналитик Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной палаты (ТПП) Анатолий Никитин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Рост цен, по мнению эксперта, будет носить постепенный характер. Подорожание затронет в первую очередь непродовольственный сегмент. Подвержены увеличению розничных цен окажутся техника, электроника и бытовые услуги. В этих сегментах, пояснил Никитин, НДС составляет значительную часть конечной стоимости товаров.

Все это в краткосрочной перспективе, скорее всего, приведет к снижению потребительской активности на внутреннем рынке, ожидает аналитик. Россиянам же с ограниченными доходами при таком раскладе придется серьезно изменить структуру расходов и увеличить долю трат на питание, коммунальные услуги и транспорт. Главными пострадавшими Никитин назвал представителей малого бизнеса, задействованных в сфере торговли. Для небольших компаний, напомнил он, порог прибыли, с которого начинается уплата НДС, был понижен втрое, до 20 миллионов рублей в год. К 2028-му планка должна упасть еще вдвое.

Согласно нововведениям, повышение НДС не затронет продукты питания и детские товары. Для этих категорий налоговая ставка останется льготной и составит 10 процентов. Главной причиной повышения НДС российские власти называли необходимость пополнить федеральный бюджет, столкнувшийся с проблемой стремительного роста дефицита на фоне увеличения военных расходов. Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.