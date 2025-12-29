Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:33, 29 декабря 2025Экономика

Россияне стали реже платить банковскими картами

Бакина: Число операций по картам в 3-м квартале 2025-го снизилось на 3 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В третьем квартале 2025 года число операций по банковским картам в России снизилось. О том, что россияне стали реже платить с использованием этого инструмента, сообщила ТАСС директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

По словам представителя регулятора, количество операций по картам упало на три процента, а объемы платежей — на восемь.

«Уже видно, что темпы роста операций по картам снижаются. Если сравнить показатели по итогам третьих кварталов этого года и предыдущего, то снижение составило 3% и 6% по количеству и объему соответственно. Места хватит всем платежным инструментам, так как у всех людей свои предпочтения», — заверила Бакина.

В начале ноября в компании «Скоринг бюро» заявили, что российские банки после сокращения выдачи кредитных карт в течение двух кварталов впервые столкнулись с падением их количества на руках граждан. В последнее время объемы выдачи кредиток составляли 5-7 миллионов в квартал, но к концу прошлого года темпы начали замедляться. В сентябре впервые с 2021 года банковским организациям оформить удалось менее миллиона — 991,3 тысячи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Обыск у главы Минстроя российского региона попал на видео

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok