Россияне стали реже платить банковскими картами

Бакина: Число операций по картам в 3-м квартале 2025-го снизилось на 3 процента

В третьем квартале 2025 года число операций по банковским картам в России снизилось. О том, что россияне стали реже платить с использованием этого инструмента, сообщила ТАСС директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

По словам представителя регулятора, количество операций по картам упало на три процента, а объемы платежей — на восемь.

«Уже видно, что темпы роста операций по картам снижаются. Если сравнить показатели по итогам третьих кварталов этого года и предыдущего, то снижение составило 3% и 6% по количеству и объему соответственно. Места хватит всем платежным инструментам, так как у всех людей свои предпочтения», — заверила Бакина.

В начале ноября в компании «Скоринг бюро» заявили, что российские банки после сокращения выдачи кредитных карт в течение двух кварталов впервые столкнулись с падением их количества на руках граждан. В последнее время объемы выдачи кредиток составляли 5-7 миллионов в квартал, но к концу прошлого года темпы начали замедляться. В сентябре впервые с 2021 года банковским организациям оформить удалось менее миллиона — 991,3 тысячи.