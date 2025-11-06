Экономика
11:48, 6 ноября 2025Экономика

В России впервые в истории снизилось число кредитных карт

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Российские банки после сокращения выдачи кредитных карт в течение двух кварталов впервые столкнулись с падением их количества на руках граждан. Об этом со ссылкой на подсчеты компании «Скоринг бюро» сообщает РИА Новости.

В последнее время объемы выдачи кредиток составляли 5-7 миллионов в квартал, но к концу прошлого года темпы начали замедляться. В 2025-м этот показатель упал до трех миллионов карт, а в сентябре впервые с 2021 года банковским организациям оформить удалось менее миллиона — 991,3 тысячи.

По итогу в августе число кредиток у россиян упало на 0,3 процента, а в сентябре — на 0,5 процента. Гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин ожидает сохранения динамики до конца года и, возможно, дольше.

Ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что в сентябре темпы падения выдачи кредитных карт в России оказались максимальным за последние четыре года. Их суммарный объем в денежном выражении составил 141,51 миллиарда рублей.

Сентябрь остается традиционно слабым месяцем для кредитных карт, но в этом году падение стало особенно резким. Аналитики объясняют результат ужесточением регулирования выдач со стороны руководства Центробанка и развитием кредитных продуктов со стороны маркетплейсов, которые выдают карты с небольшими лимитами.

