Россиянка получила срок за денежные переводы за границу

В Вологде женщину приговорили к 13 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 33-летняя женщина из Вологодской области в период с июня 2022 года по июль 2023 года 11 раз осуществляла переводы денег на счет Вооруженных сил Украины (ВСУ) для закупки ими вооружения, боеприпасов и экипировки.

Также она размещала в интернете публикации с поддержкой запрещенного в России украинского националистического объединения.

Суд приговорил ее к 13 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

