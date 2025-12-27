В России отреагировали на ликвидацию лидера «Русского добровольческого корпуса»

Депутат Колесник о ликвидации Капустина: Предатель закончил как предатель

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на ликвидацию основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК; признана террористической и запрещена в России) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) словами «предатель закончил как предатель». Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Слово "русский" там звучать не должно. Это предательский добровольческий корпус. Я думаю, так бы подошло. Ну а то, что предатель получил по заслугам, я совершенно с этим согласен. У предателя один путь. Предатель закончил как предатель. Корпус этот будет потихонечку разваливаться», — заявил Колесник.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области ликвидировали командира и основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина ударом FPV-дрона. Это произошло в ночь на субботу, 27 декабря.

В ноябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению за организацию нападения на села в Брянской области. До этого он был заочно арестован по обвинению по статьям 275 («Госизмена»), пункту «б» части 3 статьи 205 («Попытка совершения теракта»), части 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

