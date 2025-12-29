Россиянка приняла роды на снегу у брошенной мужем незнакомки и спасла две жизни

Жительница из Челябинска приняла роды у незнакомой женщины прямо на заснеженной дороге во время прогулки со своими собаками. Она помогла ей родить здоровую девочку и тем самым спасла две жизни, передает «Комсомольская правда-Челябинск».

«Подошла, спросила нужна ли помощь, — рассказала изданию Ольга, которая помогла женщине родить до приезда скорой. Она плачет, объясняет, что муж бросил. Попыталась ее успокоить, поднять со снега. А она говорит: "Я не могу, у меня схватки, я рожаю"».

Вызвав скорую, женщина подложила под роженицу свой шарф и помогла ей стать матерью. Спустя полчаса на свет появилась девочка, которую спасительница тут же завернула в пуховик и ушла с ней в ближайший подъезд, оберегая от холода.

Прибывшие на место медики забрали маму с новорожденной в роддом. По данным пресс-службы медучреждения, они обе чувствуют себя хорошо, без осложнений.