Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:03, 29 декабря 2025Из жизни

Россиянка приняла роды на снегу у брошенной мужем незнакомки и спасла две жизни

В Челябинске женщина приняла роды прямо на заснеженной дороге и спасла две жизни
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Жительница из Челябинска приняла роды у незнакомой женщины прямо на заснеженной дороге во время прогулки со своими собаками. Она помогла ей родить здоровую девочку и тем самым спасла две жизни, передает «Комсомольская правда-Челябинск».

«Подошла, спросила нужна ли помощь, — рассказала изданию Ольга, которая помогла женщине родить до приезда скорой. Она плачет, объясняет, что муж бросил. Попыталась ее успокоить, поднять со снега. А она говорит: "Я не могу, у меня схватки, я рожаю"».

Вызвав скорую, женщина подложила под роженицу свой шарф и помогла ей стать матерью. Спустя полчаса на свет появилась девочка, которую спасительница тут же завернула в пуховик и ушла с ней в ближайший подъезд, оберегая от холода.

Прибывшие на место медики забрали маму с новорожденной в роддом. По данным пресс-службы медучреждения, они обе чувствуют себя хорошо, без осложнений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    ВСУ потеряли целую штурмовую группу около Лимана

    В российском регионе вскрыли схему хищения 84 миллионов рублей материнского капитала

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» в микрошортах пришла на тренировку

    Людям с праздничным похмельем посоветовали идеальную позу для секса

    Учительница заманила школьницу в свой дом и сделала ее секс-рабыней

    Россиянка приняла роды на снегу у брошенной мужем незнакомки и спасла две жизни

    В Британии назвали неожиданную цель встречи Зеленского с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok