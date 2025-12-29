Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:11, 29 декабря 2025Культура

Российскую актрису избили из-за музыки

Звезду «Хроник русской революции» Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Актриса Кристина Цветкова, известная по ролям в «Хрониках русской революции» и других известных сериалах, стала жертвой нападения в фитнес-центре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам Цветковой, инцидент произошел в московском спортивном клубе X-Fit. После тренировки по боксу она находилась в женской раздевалке и выкладывала видео с занятия под музыку. Одна из посетительниц подошла и в грубой форме потребовала выключить музыкальный трек. После этого завязалась потасовка.

«Она схватила палку для обуви и начала избивать, в ход пошли укусы, выдергивание волос. После одного из укусов временно перестали функционировать два пальца», — передает канал слова потерпевшей.

Охраны в клубе не оказалось, а администратор отказалась вызвать скорую и полицию. Кристина сама вызвала правоохранителей и написала заявление, раны обработала самостоятельно.

Ранее стало известно, что пьяная российская актриса Анна Уколова устроила скандал в московском аэропорту Шереметьево и поранила руку, пока пыталась добраться до такси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россиян призвали не делать в квартирах кривые стены

    Военкор рассказал о провале блицкрига ВСУ в Купянске

    Гастроэнтеролог назвал помогающие легче перенести новогоднее застолье напитки

    ВС России взяли в плен отправленных с особым заданием в Купянск бойцов ВСУ

    Жестоко расправившейся с тремя знакомыми россиянке избрали меру пресечения

    Герасимов рассказал о помощи КНДР армии России

    Гоблин захотел забыть скандал с Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok