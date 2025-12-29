Российскую актрису избили из-за музыки

Звезду «Хроник русской революции» Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе

Актриса Кристина Цветкова, известная по ролям в «Хрониках русской революции» и других известных сериалах, стала жертвой нападения в фитнес-центре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам Цветковой, инцидент произошел в московском спортивном клубе X-Fit. После тренировки по боксу она находилась в женской раздевалке и выкладывала видео с занятия под музыку. Одна из посетительниц подошла и в грубой форме потребовала выключить музыкальный трек. После этого завязалась потасовка.

«Она схватила палку для обуви и начала избивать, в ход пошли укусы, выдергивание волос. После одного из укусов временно перестали функционировать два пальца», — передает канал слова потерпевшей.

Охраны в клубе не оказалось, а администратор отказалась вызвать скорую и полицию. Кристина сама вызвала правоохранителей и написала заявление, раны обработала самостоятельно.

