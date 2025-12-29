Реклама

09:52, 29 декабря 2025Мир

Шансы Трампа расширить правопопулистское движение в Европе оценили

Politico: Трампу будет сложно расширить правопопулистское движение в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет расширить правопопулистское движение в Европе, но ему может оказаться сложнее, чем он ожидает, завоевать голоса европейских избирателей. Об этом сообщает Politico.

Согласно опросу издания, проведенному в партнерстве с Public First в начале этого месяца, лидер MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») непопулярен в Европе, даже среди сторонников правопопулистских партий, которых он считает своими союзниками.

Как отмечает газета, наибольшую популярность он завоевал в Великобритании, где 50 процентов респондентов, поддерживающих реформистскую партию, положительно отзываются о Трампе. Однако во Франции и Германии лишь около трети людей, заявивших о поддержке правых партий, положительно оценивают Трампа.

Ранее опрос Politico показал, что для жителей европейских стран возвращение Трампа на пост президента США является гораздо более значимым событием, чем выборы в их собственных странах. Уточняется, что так считают более половины респондентов в Германии и Великобритании.

