США совершили беспрецедентный поступок в ООН

Замгенсека ООН Флетчер: США внесли 2 миллиарда долларов в гуманитарные фонды

США решили потратить небывалую сумму на гуманитарные цели. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций по гуманитарным вопросам Том Флетчер. Его процитировало ТАСС.

По его словам, речь идет о беспрецедентном взносе в два миллиарда долларов в гуманитарные фонды, которые контролируются соответствующим управлением ООН. Флетчер поблагодарил власти США за такой шаг, назвав его смелым и амбициозным актом лидерства со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

По словам Флетчера, Вашингтон показал, что доверяет перезагрузке гуманитарной деятельности ООН, которая теперь должна стать более эффективной и близкой к людям. В свою очередь, ООН пообещала сокращать бюрократию и ликвидировать дублирующие функции.

В начале осени ООН предупредила, что индекс неопределенности мировой торговой политики достиг рекордных значений. Непредсказуемость стала системной и глобальной характеристикой. Такая атмосфера оборачивается ростом издержек, расстраивает финансовые рынки и углубляет разногласия между странами.