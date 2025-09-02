Экономика
12:46, 2 сентября 2025

ООН предупредила о серьезном риске для мировой торговли

ООН: Мировая торговля столкнулась с рекордным уровнем неопределенности
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Индекс неопределенности мировой торговой политики достиг рекордных значений в I квартале 2025 года. Об этом сообщается в Обзоре мировой торговли за сентябрь 2025 года, который подготовила Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В нем сказано, что непредсказуемость стала системной и глобальной характеристикой. Такая атмосфера оборачивается ростом издержек, расстраивает финансовые рынки и углубляет разногласия между странами. В свою очередь, компании сталкиваются со сложным выбором: создавать запасы товаров, перенаправлять поставки или оплачивать более высокие транспортные расходы. Самое тяжелое бремя в такой ситуации выпадает на долю мелких экспортеров и развивающиеся страны, чьи финансовые возможности и логистика ограничены и они не могут смягчить последствия шоков.

Как подчеркивают авторы документа, неопределенность стала новым тарифом, который приходится платить всей мировой экономике.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй обвинил США в нарушении норм Всемирной торговой организации. По его словам, США в свое время извлекли огромные выгоды из свободной торговли. Однако в настоящее время они занялись протекционизмом и экономическим буллингом. В итоге многосторонняя торговая система деградирует, а экономический порядок дестабилизируется.

