01:31, 29 декабря 2025Мир

Трамп пристыдил воюющих на Украине американцев

Трамп пристыдил вступивших в ряды ВСУ американцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bonnie Cash / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пристыдил американцев, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляцию ведет Белый дом.

Журналист отметил, что на Украине воюют более ста граждан США, после чего спросил у Трампа, какое послание он хотел бы им передать. «Что за стыд, вы умираете за чужую страну», — ответил президент.

Ранее Трамп заявил, что считает урегулирование конфликта на Украине основным приоритетом. Он также сообщил, что мирный процесс находится уже на заключительной стадии.

