17:15, 29 декабря 2025Путешествия

Туристка едва не утонула из-за сильной судороги в стране Азии

Спасатель вытащил тонущую из-за сильной судороги туристку из воды в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: fang_rice / Shutterstock / Fotodom

Туристка едва не утонула из-за сильной судороги в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал THAI.PRO.

Инцидент произошел на пляже Джомтьен в Паттайе. 60-летняя туристка из Нидерландов отправилась купаться в море, где у нее резко началась судорога. В один момент женщина потеряла сознание и начала тонуть.

Тогда ей на помощь пришел местный спасатель Тонгчай Тьенгчароен. Он вытащил путешественницу из воды и сразу приступил к реанимации. Благодаря искусственному дыханию ему удалось привести женщину в чувства еще до прибытия медиков. После случившегося туристку положили в больницу в стране Азии для проведения обследования. Уточняется, что в настоящее время ее состояние стабильное.

Ранее россиянин пошел купаться на пляж в Таиланде и едва не утонул на глазах у жены. Это произошло на пляже курорта Паттайя.

