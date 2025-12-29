Туристка едва не утонула из-за сильной судороги в стране Азии

Спасатель вытащил тонущую из-за сильной судороги туристку из воды в Таиланде

Туристка едва не утонула из-за сильной судороги в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал THAI.PRO.

Инцидент произошел на пляже Джомтьен в Паттайе. 60-летняя туристка из Нидерландов отправилась купаться в море, где у нее резко началась судорога. В один момент женщина потеряла сознание и начала тонуть.

Тогда ей на помощь пришел местный спасатель Тонгчай Тьенгчароен. Он вытащил путешественницу из воды и сразу приступил к реанимации. Благодаря искусственному дыханию ему удалось привести женщину в чувства еще до прибытия медиков. После случившегося туристку положили в больницу в стране Азии для проведения обследования. Уточняется, что в настоящее время ее состояние стабильное.

