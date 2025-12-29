Гэллоуэй: Встреча с Трампом стала попыткой политического самоубийства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский мог встретиться с главой США Дональдом Трампом с целью сохранить лицо и совершить политическое самоубийство в безвыходной ситуации. Такое мнение высказал британский политик Джордж Гэллоуэй в эфире YouTube-канала.

«Возможно, сегодня была попытка Зеленского сохранить лицо и вынужденно принять яд, но в окружении множества именитых джентльменов и леди, по сути, при полном параде Белого дома Трампа», — отметил он.

Ранее источник телеканала Fox News рассказал, что украинский лидер обычно нервничает перед встречами с Трампом. Отмечалось, что перед общение с американским коллегой Зеленский долго сосредотачивается и изучает подготовленные для него заметки.