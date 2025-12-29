Реклама

06:28, 29 декабря 2025

В США описали состояние Зеленского перед встречами с Трампом

Марина Совина
Фото: Francesco Fotia / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, как правило, очень нервничает перед встречами с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на источник.

Отмечается, что украинский лидер, вероятно, находился в таком же состоянии перед прошедшими во Флориде переговорами.

«Он [Зеленский] долго сосредотачивается и изучает заметки, которые для него готовят департамент международного сотрудничества и министерство иностранных дел», — рассказал собеседник телеканала.

Ранее журналисты обратили внимание на странное поведение украинского президента во время пресс-конференции с Трампом по итогам их встречи. Политик тяжело дышал и переминался с ноги на ногу, а также делал резкие движения головой, что говорило о его беспокойстве.

