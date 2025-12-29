Поведение Зеленского на пресс-конференции с Трампом проанализировали

РИА Новости: Зеленский переминался с ноги на ногу на конференции с Трампом

Владимир Зеленский нервничал во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после переговоров во Флориде. На это указало РИА Новости.

Отмечается, что политик тяжело дышал и переминался с ноги на ногу, а также делал резкие движения головой. Как считает агентство, это свидетельствуют о том, что Зеленский был крайне напряжен и обеспокоен.

Ранее украинское издание «Страна.ua» обратило внимание на реакцию Зеленского на слова Трампа о том, что Россия «хочет видеть Украину успешной». После этих слова политик смутился, на его лице возникло удивление, а затем неловкая улыбка.