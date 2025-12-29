На Украине обратили внимание на лицо Зеленского после слов Трампа о Путине

«Страна»: Зеленский неловко улыбнулся из-за слов Трампа, что РФ хочет от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский растерялся и испытал неловкость от слов американского лидера Дональда Трампа о том, чего Россия хочет от республики. Это произошло во время пресс-конференции после переговоров двух глав государств во Флориде, на реакцию Зеленского обратило внимание украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«[Президент РФ] Путин хочет видеть Украину успешной», — сказал глава Белого дома. Украинский лидер во время речи Трампа все время кивал с безучастным видом, но как только вслушался в его слова, смутился. На его лице сначала возникло удивление, а затем неловкая улыбка.

Ранее стало известно, что на пресс-конференции глава Украины поник и перестал улыбаться после вопроса журналистов о Путине. Зеленский пытался скрыть раздражение, когда американского лидера спросили, планирует ли он встречу с российским президентом.