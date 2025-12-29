Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:20, 29 декабря 2025Бывший СССР

На Украине обратили внимание на лицо Зеленского после слов Трампа о Путине

«Страна»: Зеленский неловко улыбнулся из-за слов Трампа, что РФ хочет от Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский растерялся и испытал неловкость от слов американского лидера Дональда Трампа о том, чего Россия хочет от республики. Это произошло во время пресс-конференции после переговоров двух глав государств во Флориде, на реакцию Зеленского обратило внимание украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«[Президент РФ] Путин хочет видеть Украину успешной», — сказал глава Белого дома. Украинский лидер во время речи Трампа все время кивал с безучастным видом, но как только вслушался в его слова, смутился. На его лице сначала возникло удивление, а затем неловкая улыбка.

Ранее стало известно, что на пресс-конференции глава Украины поник и перестал улыбаться после вопроса журналистов о Путине. Зеленский пытался скрыть раздражение, когда американского лидера спросили, планирует ли он встречу с российским президентом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Трамп упомянул Путина 11 раз в ходе пресс-конференции с Зеленским

    Трамп не смог правильно произнести фамилию одного президента

    Фон дер Ляйен прокомментировала переговоры Трампа и Зеленского

    На Украине обратили внимание на лицо Зеленского после слов Трампа о Путине

    На Западе сделали мрачный прогноз об Украине после разговора Трампа и Путина

    Зеленский оговорился во время пресс-конференции с Трампом

    Трамп подвел главный итог встречи с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok