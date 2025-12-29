Бывший комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США

Европейский союз (ЕС) не выдержал давления со стороны США, показав, что институты объединения были «слишком слабыми». На это пожаловался бывший комиссар ЕС по внутреннему рынку и экс-глава Министерства финансов Франции Тьерри Бретон, передает Bloomberg.

«Отсутствие решительного ответа показывает, что институты в Брюсселе были очень слабыми, слишком слабыми в то время, когда блок окружен хищниками», — сказал он. По словам экс-комиссара, ему запретили въезд в США лишь из-за того, что он требовал исполнять Акт о цифровых услугах ЕС (DSA), который поддержали все страны-члены Евросоюза.

США отреагировали на попытки ограничить деятельность соцсети Х в ЕС за «дезинформацию» тем, что ввели санкции против «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса». В список попавших под ограничения вошел и Бретон.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил надежду на введение США санкций против главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и других лидеров ЕС.