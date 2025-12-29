Реклама

13:57, 29 декабря 2025Россия

В Госдуме оценили переговоры Зеленского и Трампа во Флориде

Слуцкий назвал переговоры Зеленского и Трампа во Флориде шагом вперед
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде являются шагом вперед. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Переговоры Трампа во Флориде могут стать шагом вперед в процессе реального урегулирования. Американский лидер не стал руководствоваться широко разрекламированным Зеленским планом из 20 пунктов», — пояснил он.

По мнению депутата, европейские страны из «коалиции желающих» не смогут перетянуть Трампа на свою сторону. Он также отметил, что Евросоюзу не стоит пытаться подрывать движение к миру.

Ранее Трамп прокомментировал встречу с Зеленским, назвав ее замечательной. Президент США также отметил, что стороны «приблизились очень сильно» к завершению конфликта на Украине, достигнув большой детализации.

