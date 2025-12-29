Реклама

22:21, 29 декабря 2025Россия

В Крыму атаку ВСУ на резиденцию Путина назвали безумным актом терроризма

Константинов: Атака ВСУ на резиденцию Путина — безумный акт терроризма
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал безумным актом терроризма. Об этом Константинов написал в своем официальном Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что такая выходка Киева требует жесткого и масштабного ответа со стороны России.

«С террористами не договариваются. Их уничтожают. Только полная и окончательная демилитаризация и денацификация Украины может гарантировать нам мир и спокойствие», — написал Владимир Константинов.

Константинов также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает «нагло врать, отрицая сам факт террористической атаки».

«Это (отрицание — прим. «Ленты.ру») — из боязни потерять остатки имиджа, а с ним — и поддержку Трампа (президента Соединенных Штатов Америки — прим. «Ленты.ру»)», — заключил Константинов.

Ранее Министерство обороны России рассказало об отражении террористической атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина и перечислило регионы, над которыми были сбиты вражеские беспилотники.

