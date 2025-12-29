Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:01, 29 декабря 2025Мир

В МИД рассказали о защите России от агрессии Европы

Замглавы МИД Грушко: Россия делает все для обеспечения собственной безопасности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия делает все, чтобы в свете агрессивных действий европейских стран безопасность государства была полностью обеспечена. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, его слова приводит ТАСС.

«Как говорил наш президент [России Владимир Путин], мы готовы к любому развитию событий. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы при любых обстоятельствах оборонная способность Российской Федерации, ее безопасность были гарантированы на 100 процентов», — отметил дипломат.

При этом Грушко обратил внимание, что страны Европы наращивают военное строительство, открыто декларируя своей целью прямое военное столкновение с Россией.

Ранее Грушко заявил, что Великобритания предпринимает попытки сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Он обратил внимание, что в любых попытках Киева уйти от диалога и компромисса виден "британский стиль".

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Пригожин рассказал о предложении Юрия Дудя

    Доктор Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья завет отца

    На Западе раскритиковали Зеленского после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина

    Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта

    Перечислены вызывающие более мягкое похмелье виды алкоголя

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok