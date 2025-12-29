В МИД рассказали о защите России от агрессии Европы

Замглавы МИД Грушко: Россия делает все для обеспечения собственной безопасности

Россия делает все, чтобы в свете агрессивных действий европейских стран безопасность государства была полностью обеспечена. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, его слова приводит ТАСС.

«Как говорил наш президент [России Владимир Путин], мы готовы к любому развитию событий. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы при любых обстоятельствах оборонная способность Российской Федерации, ее безопасность были гарантированы на 100 процентов», — отметил дипломат.

При этом Грушко обратил внимание, что страны Европы наращивают военное строительство, открыто декларируя своей целью прямое военное столкновение с Россией.

Ранее Грушко заявил, что Великобритания предпринимает попытки сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Он обратил внимание, что в любых попытках Киева уйти от диалога и компромисса виден "британский стиль".