В Минске нарядили огромный БелАЗ вместо елки и сняли его на видео

Огромный БелАЗ вместо новогодней елки нарядили в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как самосвал украсили гирляндами и водрузили на крыше два белорусских флага.
Ранее россиянам напомнили, что они могут украсить автомобиль гирляндой, если при этом не нарушаются правила безопасности.
До этого в Кремле нарядили главную новогоднюю елку страны. На этот раз на декор, имитирующий морозный узор, ушло 2,5 тысячи игрушек, включая снежные шары, кристаллы льда, светодиодные подвески, бусы и сосульки с эффектом бегущего света, а также 2,5 километра мерцающих гирлянд.