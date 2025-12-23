На украшение главной елки страны ушло 2,5 километра гирлянд

РИА Новости: В Кремле на Соборной площади нарядили главную елку страны

В Кремле нарядили главную новогоднюю елку страны. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщило агентство РИА Новости.

Праздничное дерево, установленное в декабре на Соборной площади, украсили разноцветными шарами, бусами, гирляндами и разнообразными игрушками. Уточняется, что на этот раз на декор, имитирующий морозный узор, ушло 2,5 тысячи игрушек, включая снежные шары, кристаллы льда, светодиодные подвески, бусы и сосульки с эффектом бегущего света, а также 2,5 километра мерцающих гирлянд. В цветовой гамме использовались перламутровые оттенки, которые передают блеск кристаллов льда. Зимнюю палитру дополнили белый, золотой и синий оттенки.

Елка простоит в Кремле на протяжении всех праздников, вплоть до 20 января, после чего ее отдадут на переработку. Традиционно из дерева изготовят кормушки для птиц и скворечники, которые раздадут учебным заведениям, которые занимаются охраной природы и экологическими проектами. В свою очередь, семена из шишек посадят в питомниках по всей России.

О том, что главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль, стало известно почти две недели назад. Речь идет о столетнем дереве из Рузского округа, с размахом ветвей 11 метров и обхватом ствола 64 сантиметра.