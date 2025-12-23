Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 23 декабря 2025Экономика

На украшение главной елки страны ушло 2,5 километра гирлянд

РИА Новости: В Кремле на Соборной площади нарядили главную елку страны
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Кремле нарядили главную новогоднюю елку страны. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщило агентство РИА Новости.

Праздничное дерево, установленное в декабре на Соборной площади, украсили разноцветными шарами, бусами, гирляндами и разнообразными игрушками. Уточняется, что на этот раз на декор, имитирующий морозный узор, ушло 2,5 тысячи игрушек, включая снежные шары, кристаллы льда, светодиодные подвески, бусы и сосульки с эффектом бегущего света, а также 2,5 километра мерцающих гирлянд. В цветовой гамме использовались перламутровые оттенки, которые передают блеск кристаллов льда. Зимнюю палитру дополнили белый, золотой и синий оттенки.

Елка простоит в Кремле на протяжении всех праздников, вплоть до 20 января, после чего ее отдадут на переработку. Традиционно из дерева изготовят кормушки для птиц и скворечники, которые раздадут учебным заведениям, которые занимаются охраной природы и экологическими проектами. В свою очередь, семена из шишек посадят в питомниках по всей России.

О том, что главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль, стало известно почти две недели назад. Речь идет о столетнем дереве из Рузского округа, с размахом ветвей 11 метров и обхватом ствола 64 сантиметра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

    Россиянкам назвали самые модные образы для свиданий на улице в мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok